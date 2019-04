Σίξερς - Μπακς: Ο Μπλέντζο πέταξε την μπάλα στον Εμπίντ κι αποβλήθηκε! (vid)

Λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια Μπλέντζο και Εμπίντ στο παιχνίδι των Σίξερς με τους Μπακς. Λίγα λεπτά μόλις μετά την έναρξη της αναμέτρησης, οι δυο τους είχαν μια αψιμαχία σε μια άμυνα του δεύτερου στον πρώτο.

Ο Μπλέντζο όμως, τσαντίστηκε αρκετά με αποτέλεσμα να πετάξει με δύναμη την μπάλα στον Εμπίντ και αυτόν να κινείται απειλητικά εναντίον του. Τελικά, οι ψυχραιμότεροι τους χώρισαν και οι διαιτητές απέβαλαν, σωστά, τον παίκτη των Μπακς.

Embiid and Bledsoe are bringing the playoff intensity pic.twitter.com/pLNfyNVy3h

— Bleacher Report (@BleacherReport) 5 Απριλίου 2019