Το NBA Basketball School για 2η χρονιά στην Ελλάδα! (vid)

To Junior NBA Greece Basketball League έχει ήδη ξεκινήσει και έχουμε απολαύσει αρκετές όμορφες μάχες, με τους νεαρούς αθλητές να προσφέρουν υπέροχο θέαμα.

Το ΝΒΑ και η Fourteen Pro ανακοίνωσαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του NBA Basketball School Camp.

Θα πραγματοποιηθεί για 2η σερί χρονιά στο Deree και θα γίνει σε δύο περιόδους (17-21 Ιουνίου και 1-5 Ιουλίου).

Αναλυτικά

To NBA και η Fourteen Pro, μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης αθλητικών project με έδρα τη Ελλάδα, ανακοινώνουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του NBA Basketball School Camp, που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Deree – The American College of Greece στην Αθήνα. Το πρόγραμμα του NBA θα αποτελείται από δύο περιόδους, 17-21 Ιουνίου και 01-05 Ιουλίου και απευθύνεται σε νέους αθλητές, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6-15 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για online εγγραφή μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site: www.nbabasketballschool.gr

Το πρόγραμμα του NBA Basketball School, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους παίκτες, τους γονείς, τους προπονητές και τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία της πρόοδού και της βελτίωσης των νεαρών αθλητών. Έχει αναπτυχθεί από την ομάδα ανάπτυξης του NBA σε συνεργασία με προπονητές και παίκτες του ΝΒΑ και ειδικούς στην ανάπτυξη αθλητών. Το πρόγραμμα παρέχει ασκήσεις εντός γηπέδου, ασκήσεις δύναμης και φυσικής κατάστασης για νέους αθλητές ηλικίας 6-15 ετών, ενώ εφαρμόζεται από εγχώριους προπονητές που συνεργάζονται απευθείας με το εξειδικευμένο προσωπικό του ΝΒΑ ανά τον κόσμο.

Τον Απρίλιο του 2017, το NBA ξεκίνησε το NBA Basketball School, ένα δίκτυο προγραμμάτων ανάπτυξης μπάσκετ με δίδακτρα για αγόρια και κορίτσια εκτός των ΗΠΑ, ηλικίας 6-15 ετών. To ΝΒΑ Basketball School έχει επεκταθεί στην Ινδία, την Βραζιλία, την Τουρκία το Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

