GM Μπακς: «Σκέφτομαι συνέχεια το συμβόλαιο του Γιάννη» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τη σεζόν της ζωής του και είναι φαβορί για το βραβείο του MVP.

Το Sports Illustrated τον έκανε εξώφυλλο για 2η φορά και στο ρεπορτάζ του γνωστού περιοδικού για το θέμα του Greek Freak υπάρχουν και δηλώσεις του GM των Μπακς, Τζον Χορστ, ο οποίος σκέφτεται καθημερινά το νέο συμβόλαιο του Έλληνα φόργουορντ.

Το συμβόλαιο αξίας 100 εκατ. δολαρίων του Γιάννη έχει ισχύ μέχρι το 2021, ενώ ο σταρ των ελαφιών θα μπορεί να υπογράψει το καλοκαίρι του 2020 supermax συμφωνία.

Όλα αυτά δεν μπορούν να αφήσουν ήσυχο τον Χορστ, ο οποίος θέλει να κρατήσει τον Αντετοκούνμπο στην ομάδα και τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά τους οι Μπακς έφτιαξαν video στο οποίο ο Greek Freak μιλάει για το εξώφυλλο του SI και αναφέρεται στον Κρις Μίντλετον, ο οποίος του έκανε πλάκα, λέγοντας του ευχαριστώ που τον έβαλε στο Sports Illustrated (αχνοφαίνεται στο εξώφυλλο πίσω από το κάρφωμα του Γιάννη).

"Khris walked in and he said 'Thank you for putting me on the Sports Illustrated cover'...I was like yeah, I got you bro!"

- @Giannis_An34 on the new @SInow cover pic.twitter.com/6KRWaEbXs4

