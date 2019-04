Δεν θεωρείται άδικα ως ένας από τους καλύτερους σέντερ στο πρωτάθλημα του NBA, καθώς στην καλή του ημέρα δύσκολα κόβεται. Ο λόγος για τον Καρλ Άντονι Τάουνς που έδειξε και απέναντι στους Μάβερικς πως στην καλή του ημέρα απλά είναι ασταμάτητος...

KAT stuffs home a pair of emphatic slams to start the game! #AllEyesNorth

: https://t.co/pZ0DhQTM5F pic.twitter.com/dGRMhyrdgh

— NBA (@NBA) April 4, 2019