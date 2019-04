Ένας πιτσιρικάς έδωσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένα ζευγάρι παπούτσια φτιαγμένα μόνο για αυτόν και ο «Greek Freak» δεν θα μπορούσε να μην ανταποδώσει το δώρο. Έβγαλε το μπουφάν που φορούσε και του το χάρισε, ενώ σκέφτηκε και το παντελόνι, αλλά υπήρχαν... προβλήματα.

Όμορφη κίνηση από τον Έλληνα σταρ:

Giannis gave a fan the jacket off his back after the fan gave him some custom Kobes pic.twitter.com/vrImKtztIU

— ESPN (@espn) 3 Απριλίου 2019