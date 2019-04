Τραγούδαγε Nipsey ο Ουέστμπρουκ (vid)

Η είδηση της δολοφονίας του γνωστού ράπερ Nipsey Hussle, έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία και στον χώρο του NBA, καθώς ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν από τους αγαπημένους για πολλούς παίκτες του «μαγικού πλανήτη». Ένας από αυτούς ήταν και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, με τον ηγέτη των Θάντερ να τραγουδάει ένα από τα τραγούδια του πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Λέικερς.

Russ holding it down for Nipsey tonight

(via @okcthunder)pic.twitter.com/2P0kmdHOHt

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2019