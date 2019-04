Το χέρι στην τσέπη θα βάλουν Ντουράντ, Γκριν και Κάρι για σχόλια κατά των διαιτητών (pic)

Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση πριν λίγες μέρες στη Μινεσότα, εκνεύρισε τους Ουόριορς.

Ντρέιμοντ Γκριν, Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ σχολίασαν με υποτιμητικό τρόπο τις αποφάσεις των διαιτητών και τιμωρήθηκαν με 35.000, 25.000 και 15.000 αντίστοιχα.

The NBA has fined three Golden State Warriors: Draymond Green, $35,000 for social media comments on officiating; Stephen Curry, $25,000 for statements on officiating; and Kevin Durant, $15,000 for criticism of officiating.

