Μπακς: Σε ένα κλειστό club οκτώ ομάδων με 45 «διψήφιες» νίκες σε μια σεζόν! (pic)

Συγκεκριμένα ήταν η 45η νίκη των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 10 ή περισσότερους πόντους και έγινε μόλις η 8η ομάδα της λίγκας που τα κατάφερε. Η πρωτιά με 50 νίκες ανήκει στους Λος Άντζελες Λέικερς της σεζόν 1971-72 ενώ ακολούθησαν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2016-17) με 48 νίκες, οι Μιλγουόκι Μπακς (1970-71) με 47 νίκες, οι Σικάγο Μπουλς (1995-96) με 46 νίκες, ενώ οι υπόλοιπες... 45άρες ήταν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2014-15), οι Μπόστον Σέλτικς (2007-08) και οι Σικάγο Μπουλς (1996-97).

The Bucks are the 8th team with 45 double-digit wins in a season in NBA history. Each of the previous 7 won the NBA title. pic.twitter.com/FbBm1xvMKX

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2 Απριλίου 2019