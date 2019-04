Αντετοκούνμπο: «Η ξεκούραση δεν υπάρχει στο λεξικό μου» (vid)

«Περίμενα να έρθει το παιχνίδι σε εμένα. Οι συμπαίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά στο να με βρίσκουν και εγώ προσπάθησα να τρέξω στο ανοικτό γήπεδο. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου» είπε αρχικά για την επιστροφή του στο ρόστερ της ομάδας μετά την αναμέτρηση με την Ατλάντα που είχε μείνει εκτός: «Θέλω να παίζω σε όλα τα παιχνίδια. Η ξεκούραση δεν υπάρχει στο λεξικό μου. Όμως πρέπει να κάνω το καλύτερο για την ομάδα και αν πρέπει να μείνω εκτός, τότε θα κάνω ένα διάλειμμα.»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ συνέχισε λέγοντας ότι «να πω την αλήθεια πίστευα ότι θα ήμασταν καλή ομάδα, αλλά όχι και η καλύτερη του ΝΒΑ» θέλοντας να τονίσει το γεγονός ότι οι Μπακς χρειάζονται άλλη μια νίκη για να εξασφαλίσουν την πρώτη θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας: «Είναι δύσκολο όταν μια ομάδα παίζει ζώνη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινήσαμε να γυρνάμε καλά τη μπάλα, να σκοράρουμε από την περιφέρεια και σε γενικές γραμμές να κάνουμε καλή δουλειά. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά εμείς προσπαθούμε να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Κερδίσαμε αλλά δεν παίξαμε όπως μπορούμε. Ελπίζουμε στο τέλος να πάρουμε την πρώτη θέση της regular season» συνέχισε ο Greek Freak.

"I was just trying to get back into the rhythm. I was just trying to wait for the game to come to me. I think my team did a great job just finding me." pic.twitter.com/yGhx2pgU1w

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Απριλίου 2019