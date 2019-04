Θέαμα μοιράζουν οι Μπακς κόντρα στους Νετς.

Ο Τζορτζ Χιλ έβγαλε μια δύσκολη πάσα χωρίς να έχει καλή ισορροπία στον Κόνατον, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά.

Δείτε την συνεργασία τους!

All in favor of @PlanetPat5 in the Dunk Contest?!?#FearTheDeer pic.twitter.com/7agjjkHF8q

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Απριλίου 2019