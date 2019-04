Σέλτικς: Έδωσαν κομμάτι του παρκέ του TD Garden στον Ουέιντ! (vid)

Ο Ντουέιν Ουέιντ θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν και το ΝΒΑ θα χάσει έναν θρύλο.

Οι Σέλτικς είναι από τις ομάδες που έχει δώσει τεράστιες μάχες με τον Flash και τους Χιτ ειδικά στα playoffs, με την ομάδα της Βοστώνης να θέλει να... υποκλιθεί στον παίκτη με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο αποψινό ματς.

Οι Κέλτες έκαναν δώρο στον Ουέιντ ένα κομμάτι από το παρκέ του TD Garden στον άνθρωπο που τους έχει... πληγώσει αρκετές φορές.

The @celtics gift Dwyane Wade a piece of the TD Garden parquet! #OneLastDance pic.twitter.com/TL36dqj2fw

— NBA (@NBA) 2 Απριλίου 2019