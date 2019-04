Κι όμως, υπάρχει... Σίμονς που πετυχαίνει τρίποντα! (vid)

Ο άσος της Φιλαντέλφια δεν έχει κάνει ακόμα σεφτέ πίσω από τα 7μ.25 στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έχοντας 0/11 τρίποντα πέρσι και 0/5 φέτος. Από την άλλη πλευρά, ο Μπεν Σίμονς της Ομπραντόιρο πέτυχε 30 πόντους με 10/17 τρίποντα στο 76-84 επί της Μπούργος, ισοφαρίζοντας το εφετινό ρεκόρ στη Liga Endesa που ανήκε στον συμπαίκτη του, Κώστα Βασιλειάδη.

«Μαντέψτε ποιος έχει το ρεκόρ με τα περισσότερα τρίποντα σε ένα παιχνίδι (10) στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ο ΜΠΕΝ ΣΙΜΟΝΣ #TheIrony» ήταν το σχετικό μήνυμα του HoopsHype.

Guess who has the record for most three-pointers in a game (10) in the Spanish League?

BEN SIMONS.#TheIrony pic.twitter.com/8772sUX5Gr

— HoopsHype (@hoopshype) 1 Απριλίου 2019