Ουόριορς: Με την νίκη τους έσπασαν ρεκόρ 5ετίας! (pic)

Ακόμα μια νίκη, ακόμα ένα ρεκόρ για τους Ουόριορς, που κόντρα στους Χόρνετς, έκαναν την 317η νίκη τους τις τελευταίες 5 σεζόν. Αυτός είναι αριθμός ρεκόρ για την ομάδα του Στιβ Κερ, αφού είναι οι περισσότερες που έχουν γίνει σε 5 χρόνια, σπάζοντας το δικό τους ρεκόρ που είχαν στην ιστορία του ΝΒΑ.

Sunday marked the Warriors' 317th win over the last 5 seasons, breaking their own record for the most wins in a 5-season span in NBA history (via @EliasSports). pic.twitter.com/8UofnVbZ2j

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Απριλίου 2019