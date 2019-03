Ο Βινς Κάρτερ συμπλήρωσε 1477 συμμετοχές στο ΝΒΑ και πλέον του ανήκει η πέμπτη θέση στη σχετική λίστα.

Ο 42άχρονος φόργουορντ άφησε πίσω του τον Καρλ Μαλόουν και κυνηγά τους Στόκτον (1504), Νοβίτσκι (1515), Τζαμπάρ (1560) και Πάρις (1611).

@mrvincecarter15

He moves into number 5 all-time games played in @NBA history.#TrueToAtlanta pic.twitter.com/7DOOFBfv91

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 31 Μαρτίου 2019