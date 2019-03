Σπερς: «Κόλλησε» η μεταγραφή του Μοτιεγιούνας (pic)

Μπορεί αρκετά δημοσιεύματα να ανέφεραν πως ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σπερς, ωστόσο η μεταγραφή δεν έχει κλείσει οριστικά.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας δεν μπορεί να γίνει μέλος των σπιρουνιών, αφού υπάρχουν θέματα με τη βίζα του.

Η ομάδα προσπάθησε να επισπεύσει τις διαδικασίες, πιέζοντας για να τελειώσει το θέμα, όμως μέχρι στιγμής ο παίκτης δεν μπορεί να επιστρέψει στο ΝΒΑ για χάρη του Σαν Αντόνιο.

Donatas Motiejunas can’t join San Antonio Spurs due to visa issues yet. Spurs are also involved and try to push the authorities to make the process faster. It’s been a week since the report Motiejunas signed with Spurs.

