Δεν τον λένε τυχαία Φοξ.

Η... αλεπού των Κινγκς με ένα μαγικό... άγγιγμα πέταξε τη μπάλα στον Χιλντ που δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει.

Δείτε την έμπνευση του παίκτη που είναι ανάμεσα στα φαβορί για πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν.

De'Aaron Fox’s crafty touch pass earns your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/BzUAdYuwCV

