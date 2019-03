Συνεχίσει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις ο Ντ'Άντζελο Ράσελ.

Ο ηγέτης των Νετς... εκτέλεσε τους Σέλτικς, αφού μέτρησε 29 πόντους και 10 ασίστ, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως θέλει να οδηγήσει την ομάδα του στα playoffs.

Απολαύστε τον

@Dloading scores 29 PTS (20 in 3Q) and dishes out 10 AST to spark the @BrooklynNets at home! #WeGoHard pic.twitter.com/vLwvbk2swU

— NBA (@NBA) 31 Μαρτίου 2019