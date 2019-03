Tα ρεκόρ του ασταμάτητου Μούσια με την 50άρα και το triple double! (pics & vid)

Δεν υπάρχουν λόγια πλέον για να περιγράψει κανείς αυτό που κάνει ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας είχε κέφια στο ματς με τους Κινγκς και συνέχισε να κάνει ρεκόρ.

Έβαλε 50 πόντους, μοίρασε 10 ασίστ και κατέβασε 11 ριμπάουντ. Έτσι ανέβηκε στην κορυφή της λίστας όλων των εποχών με 50άρα και triple double, καθώς έφτασε τα 5 ματς.

Επιπλέον βρίσκεται στην 4η θέση όσον αφορά μόνο τις 50άρες, καθώς έχει 18 και άφησε πίσω του τον Έλτζιν Μπέιλορ. Mπροστά του βρίσκεται ο Κόμπι με 25,ενώ πρώτος είναι ο απλησίαστος Τσάμπερλεϊν με 118.

Ακόμα έχει επιχειρήσει 975 τρίποντα φέτος, κάτι που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της λίγκας.

Τέλος τα 23 τρίποντα που επιχείρησε κόντρα στο Σακραμέντο, αποτελούν προσωπικό ρεκόρ.

Θέλει να κάνει δυνατό finish στη regular season o Μούσιας για να πάρει για δεύτερη σερί σεζόν το βραβείο του MVP. Η μάχη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αναμένεται συναρπαστική.

