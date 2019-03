Απολογήθηκε ο Μπελ για τη χρέωση στον assistant coach: «Νόμιζα ότι ήταν αστείο...»

Ο παίκτης των «πολεμιστών» αποκλείστηκε από το ματς με τους Γκρίζλις, για «κακή συμπεριφορά».

Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο Μπελ είχε αγοράσει πράγματα στο ξενοδοχείο της ομάδας και τα χρέωσε στον βοηθό του Στιβ Κερ, Μάικ Μπράουν.

Δημοσιογράφοι ρώτησαν τον 24χρονο φόργουορντ για το περιστατικό και αρκέστηκε να πει: «Έκανα ένα λάθος. Νόμιζα ότι έκανα κάτι αστείο, αλλά δεν ήταν. Απολογήθηκα σε όσους έπρεπε και ελπίζω να προχωρήσουμε μετά από αυτό το λάθος».

Σύμφωνα με το παρακάτω thread που κυκλοφορεί στο twitter, και το έκανε retweet και ο ίδιος, οι συμπαίκτες του Μπελ χρέωναν πολλά «μικρά πράγματα» στα ξενοδοχεία στο όνομά του πέρυσι κι εκείνος ήθελε να τους το... ξεπληρώσει φέτος.

Η χρέωση στον Μπράουν αφορούσε ένα κερί 15 δολαρίων, αλλά ο κόουτς το πήρε... στραβά, νομίζοντας πως υπάρχει κάποιο θέμα στο πρόσωπό του, και οι υπόλοιποι παίκτες των Ουόριορς έσπευσαν να τον ηρεμήσουν και να του εξηγήσουν ότι όλο αυτό είναι μια πλάκα που ξεκίνησε από πέρυσι.

