Απίθανο παιχνίδι στη Μινεσότα! Οι Τίμπεργουλβς φιλοξένησαν τους πρωταθλητές και επικράτησαν στην παράταση με 131-130.

Τη νίκη στην ομάδα του έδωσε ο Τάουνς που ευστόχησε σε 1 βολή 0,5" πριν το τέλος και τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους. Κορυφαίος ήταν ο Ουίγκινς με 24 πόντους.

Για τους πρωταθλητές, ξεχώρισε ο Κάρι με 37 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο... διπλός Ντουράντ με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-32, 54-68, 86-86, 115-115, 131-130 (Π.)

The ending of Warriors-Timberwolves was the most ridiculous thing you'll see this regular season... pic.twitter.com/40tV0xWncY

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Μαρτίου 2019