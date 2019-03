Στην... εξίσωση με Τζόρνταν και Κόμπι ο «διαστημικός» Χάρντεν! (pic)

Συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο ο Τζέιμς Χάρντεν με τα επιτεύγματα του.

Ο Μούσιας που θα δώσει μάχη μέχρι τέλους με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το βραβείο του MVP έχει 2.606 πόντους φέτος.

Οι μοναδικοί παίκτες με 2.600+ πόντους σε μια σεζόν από το 1976-77 μέχρι σήμερα είναι ο Κόμπι Μπράιαντ (1 φορά) και ο Μάικλ Τζόρνταν (4 φορές).

James Harden has 2,606 total points this season, most in a season since Kobe Bryant in 2005-06.

The only players with 2,600 points in a season since the NBA-ABA Merger (1976-77) are Kobe Bryant (1x) and Michael Jordan (4x). pic.twitter.com/FXbUs8COx5

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 29 Μαρτίου 2019