Η Σλοβενία είχε την τιμητική της στο ματς των Χιτ με τους Μάβερικς.

Στο παιχνίδι κοντραρίστηκαν οι δύο κορυφαίοι παίκτες της χώρας, Λούκα Ντόντσιτς και Γκόραν Ντράγκιτς και οι 2000 συμπατριώτες του δεν έχασαν την ευκαιρία να τους αποθεώσουν.

Δείτε το video και τις φωτογραφίες του σταρ των Μαβερικς από την αποθέωση των Σλοβένων. Θύμισε Eurobasket η ατμόσφαιρα.

this is just amazing!!! pic.twitter.com/qvdBKSeiAS

— Luka Doncic (@luka7doncic) 29 Μαρτίου 2019