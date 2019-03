Οι Σλοβένοι έμειναν και αποθέωσαν τον Ντράγκιτς και εκείνος το χάρηκε μαζί τους! (vid)

Τρομερή ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι Σλοβένοι οπαδοί στο γήπεδο των Χιτ, που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον Ντράγκιτς και τον Ντόντσιτς να αγωνίζονται ως αντίπαλοι.

Ο πρώτος ήταν εξαιρετικός και βοήθησε ώστε να φτάσει η ομάδα του στην νίκη, ενώ μετά το τέλος του αγώνα ο κόσμος με σημαίες στα χέρια τον αποθέωσε, με τον παίκτη να βγαίνει και να το χαίρεται μαζί τους.

Μοναδικές στιγμές:

Slovenian fans came out and showed love for @Goran_Dragic.

He returned the favor postgame (via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/8CSPpF6zOL

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 29 Μαρτίου 2019