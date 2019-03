Από το Ρέθυμνο στο ΝΒΑ και τους Μπουλς! (pic)

Τη σεζόν 2016-17 έπαιξε στη Basket League με τη φανέλα του Ρεθύμνου, αλλά πλέον θα αγωνίζεται στο ΝΒΑ.

Ο Ουόλτερ Λέμον τζούνιορ προβιβάστηκε από τους Windy City Bulls (G-league) στους Σικάγο Μπουλς μέχρι το τέλος της σεζόν και έτσι θα έχει την ευκαιρία να παίξει στο ΝΒΑ. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο και οι πολλοί τραυματισμοί του Σικάγο φέτος.

Φέτος στη G-League είχε 20,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 8,4 ασίστ και 1,7 κλεψίματα σε 43 παιχνίδια.

With half of roster dealing with injuries, the Bulls are signing G League guard Walter Lemon Jr. to a deal for the remainder of the season, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 28 Μαρτίου 2019