Όταν ο Κόμπι έβαλε 55 στην τελευταία μάχη με τον Τζόρνταν! (pic & vids)

Μπορεί πλέον οι Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ να έχουν εγκαταλείψει την ενεργό δράση, αλλά όταν πατούσαν παρκέ μας χάριζαν απίστευτες παραστάσεις.

Δύο τεράστιοι παίκτες που έγραψαν το όνομα τους με... χρυσά γράμματα στην ιστορία του μπάσκετ και μας έκαναν να απολαύσουμε σπουδαίες μάχες.

Μια από αυτές έγινε σαν σήμερα, πριν 16 χρόνια στις 28/3/2003 στο ματς των Λέικερς με τους Ουίζαρντς.

Ο «Black Mamba» αντιμετώπισε τον «Air» για τελευταία φορά και έκανε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του.

Ο ηγέτης των Λέικερς έκανε... όργια με 55 πόντους (42 στο ημίχρονο), ενώ τελείωσε το ματς με 9/13 τρίποντα. Έτσι οδήγησε τους λιμνάνθρωπους στη νίκη με 108-94.

Στον αντίποδα ο Τζόρνταν είχε 23.

Σίγουρα ο Κόμπι δεν πρόκειται να ξεχάσει το show που είχε δώσει εκείνο το βράδυ όσο χρόνια και αν περάσουν.

Στην τελευταία κόντρα του με τον αξεπέραστο Μάικλ, ο Κόμπι έδειξε για άλλη μια φορά το μεγαλείο του.

16 years ago today, Kobe went off in his last game against MJ.

—Scored 55 points

—42 points in the first half

—9-of-13 from 3 pic.twitter.com/BjHpnRCCKa

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Μαρτίου 2019