Θάντερ: Το ρεκόρ που «έτρεξαν» με 24-0 είναι το μεγαλύτερο φέτος!

Στο ημίχρονο οι Θάντερ ήταν πίσω στο σκορ με 9 πόντους από τους Πέισερς και ήξεραν καλά όλοι στην Οκλαχόμα ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει και το άλλαξαν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Έτρεξαν σερί 24-0, πέρασαν μπροστά και έγραψαν ιστορία για φέτος, αφού αυτό είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ της σεζόν. Έχαναν με 9 στο ημίχρονο και τελικά έφτασαν να κερδίζουν με 14 πόντους, με το τρελό σερί τους στην τρίτη περίοδο.

«Ξέραμε ότι δεν ήταν αρκετό», παραδέχτηκε ο Τζορτζ, «βγαίνοντας για το δεύτερο ημίχρονο, ξέραμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε πράγματα, βγήκαμε και κάναμε αυτό».

The Thunder went on a 24-0 run tonight in OKC. #ThunderUp pic.twitter.com/5k8lSfWQfU

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 28 Μαρτίου 2019