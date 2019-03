O Μπούκερ είπε ότι πάει για... 50άρα, την έκανε και έγραψε ιστορία! (vids)

Ο Μπούκερ έγραψε ιστορία με ακόμα 50 πόντους που έβαλε κόντρα στους Σανς. Ο νεαρός παίκτης στο ημίχρονο του αγώνα δήλωσε ξεκάθαρα ότι στοχεύει στην... 50άρα και το έκανε έχοντας τελικά, 50 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, σε ακόμα μια ήττα των Σανς, κόντρα στους Ουίζαρντς αυτή την φορά.

Με αυτή του την επίδοση έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με συνεχόμενα παιχνίδια με 50 πόντους, ενώ έγινε ο τρίτος της ιστορίας με τουλάχιστον 3 παιχνίδια με 50 πόντους, πριν κλείσει τα 23 του χρόνια. Στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του έχει πετύχει 109 πόντους, ενώ στα 5 τελευταία έχει 38.4 πόντους.

@DevinBook drops 50+ PTS for the second-straight game! D-Book is the third player in @NBAHistory with at least three 50-point games before his 23rd birthday! #TimeToRise pic.twitter.com/8QSd2Npj4k — NBA (@NBA) 28 Μαρτίου 2019