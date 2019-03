Πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Γκρίζλις ο Κόνλεϊ (vid&pics)

Τον μεγάλο Μαρκ Γκασόλ που πλέον συνεχίζει την καριέρα του στους Ράπτορς ξεπέρασε σήμερα στο ματς με τους Ουόριορς ο Μάικ Κόνλεϊ. Ο γκαρντ των Γκρίζλις έφτασε τους 11.687 πόντους και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των... αρκούδων. Η ημέρα των ρεκόρ όμως συνεχίστηκε, καθώς ο Κόνλεϊ έγινε μόλις ο τρίτος παίκτες σε όλο το NBA που είναι πρώτος σε μια ομάδα σε πόντους, κλεψίματα και εύστοχα τρίποντα μαζί, κάτι που μόνο οι ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Καβαλίερς και Ρέτζι Μίλερ στους Πέισερς έχουν καταφέρει.

The one that made @mconley11 our all-time leading scorer

Salute Mac 11!#GetMemphis pic.twitter.com/NeDaG9RGcp

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) March 28, 2019