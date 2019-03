Ο αγώνας των Γκρίζλις με τους Ουόριορς εκτός από «διαγωνισμό» τριπόντων είχε και μια φάση που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για το σημερινό top-10. Φυσικά μιλάμε για το κάρφωμα του ΝτεΜάρκους Κάζινς, με τον σέντερ των... πολεμιστών να παίρνει το ριμπάουντ, να κάνει το coast to coast και να καρφώνει τη μπάλα στο καλάθι των «αρκούδων».

coast to coast for the SLAM

@NBCSAuthentic pic.twitter.com/bLvcm5EdYR

— Golden State Warriors (@warriors) March 28, 2019