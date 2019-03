Ντάνκαν για Τζινόμπιλι: «Ζήσαμε ξεχωριστές στιγμές εντός και εκτός παρκέ» (vid)

Η φανέλα του Μανού Τζινόμπιλι (Νο.20) θα ανέβει στην οροφή του AT&T Center, αφού οι Σπερς θα αποσύρουν τη φανέλα στο ματς με τους Καβς.

Ο τεράστιος Τιμ Ντάνκαν που έπαιξε μαζί με τον Αργεντινό στο Σαν Αντόνιο και μαζί κατέκτησαν 4 πρωταθλήματα, μίλησε για τον παλιό του συμπαίκτη και στάθηκε στις ξεχωριστές στιγμές τους.

«Όπως ήταν μέσα στο παρκέ με την ενέργεια και το ενθουσιασμό, ακριβώς έτσι και εκτός παρκέ. Επέστρεφε πάντα από τα παιχνίδια του με την Αργεντινή το καλοκαίρι. Έπαιζε ένα παιχνίδι στον πάγκο με ένα ποτηράκι με νερό, το οποίο έβαζε στην καρέκλα σε όποιον πήγαινε να κάτσει. Ήταν όλα αυτά τα μικρά που έκανε, πάντα ήταν κεφάτος», ανέφερε ο Big Fundamental.

For Tim Duncan, the Manu Moments off the court were just as special as the ones on the court. #GraciasManu pic.twitter.com/e2FIegI7md

— San Antonio Spurs (@spurs) 27 Μαρτίου 2019