Ο Κόμπι απάντησε στο «Ποιός είναι ο GOAT;», για να μην φάει... γλώσσα αγελάδας! (vids)

Αντιμέτωπος με το πιο δύσκολο δίλημμα στη ζωή του ήρθε ο «Black Mamba»: Λες ότι είσαι ο καλύτερος ή τρως γλώσσα από αγελάδα;

Κι αν στην αρχή πήγε να δείξει ότι έχει... κότσια και να βάλει το «γλυκό» αυτό έδεσμα στο στόμα του, στην πορεία άλλαξε γνώμη αμέσως!

«Ξέρετε τι θα πω, αλλά δεν θα απαντήσω, γιατί όλοι θα κάθονται να συζητούν μετά, οπότε θα φάω μια μπουκιά από αυτό!», είπε γελώντας στην ερώτηση που του έκανε ο Τζέιμς Κόρντεν του «The late late show» και με την γλώσσα αγελάδας σε... απόσταση αναπνοής, έγινε η στροφή 360 μοιρών!

«Εντάξει, είμαι ο καλύτερος! Ο Μάικλ δεύτερος και ο ΛεΜπρόν τρίτος!», φώναξε αποφασιστικά, μην έχοντας άλλη... επιλογή!

Ύστερα, βέβαια, έφαγε έναν σκορπιό νερού, αφού δεν απάντησε στην ερώτηση «Ποιος διάσημος έχει τον αριθμό του κινητού σου, που δεν θα ήθελες να το έχει;» και μας άφησε με την απορία.

Το διάσημο μοντέλο, Κάρα Ντελεβίν, που ήταν απέναντί του, αποδείχθηκε πιο... καρυδάτη από όλους, αφού και σάντουιτς με γρύλο έφαγε και jello shot με σκαθάρι ήπιε!

Kobe finally ranked the best between himself, Jordan and LeBron

And all it took was a cow tongue

(via @latelateshow)pic.twitter.com/nIbcVV6QEu

— Yahoo Sports (@YahooSports) 27 Μαρτίου 2019