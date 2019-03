O All Star Βούτσεβιτς θύμισε ΜακΓκρέιντι! (pic)

Εντυπωσιακή σεζόν κάνει ο Νίκολα Βούτσεβιτς που έπαιξε και στο πρώτο του All Star Game.

Ο Μαυροβούνιος έφτασε τα 11 ματς με 20+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ και συγκατοικεί στην κορυφή της λίστας των Μάτζικ με τον εκπληκτικό Τρέισι ΜακΓκρέιντι.

Με τις εμφανίσεις του παλεύει για να βάλει το Ορλάντο στα playoffs για πρώτη φορά μετά το 2012.

Nikola Vucevic has 11 games this season with at least 20 points, 10 rebounds & 5 assists, which is tied with Tracy McGrady for the most such games in a single season in team history. pic.twitter.com/jN2zjh2bSR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 27 Μαρτίου 2019