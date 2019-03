Γιανγκ: Ξεπέρασε Κάρι και MJ, πίσω μόνο από τον Ρόμπερτσον! (pic)

Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Τρε Γιανγκ, που συνεχίζει την σκληρή του «μάχη» για τον rookie της σεζόν, με τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο νεαρός παίκτης των Χοκς, κόντρα στους Πέλικανς είχε 31 πόντους και 12 ασίστ, γράφοντας ιστορία.

Ξεπέρασε τους Στεφ Κάρι και Μάικλ Τζόρνταν, με την 6η φορά που καταφέρνει να έχει 30 πόντους και 10 ασίστ την φετινή σεζόν, αφήνοντας πίσω του τους δύο παίκτες και περνώντας στην 2η θέση. Η κορυφή είναι... άπιαστη, αφού σε αυτήν βρίσκεται ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 25.

Most 30 PTS/10 AST games by a rookie in @NBAHistory:

Oscar Robertson: 25

Trae Young: 6

Michael Jordan: 5

Stephen Curry: 5 pic.twitter.com/qEfDj7QDG4

— NBA.com/Stats (@nbastats) 27 Μαρτίου 2019