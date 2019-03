ΛεΜπρον για Μπος: «Δεν θα είχα κερδίσει τα Πρωταθλήματα μου στο Μαϊάμι χωρίς εσένα» (vid)

Μπορεί να μην κατάφερε να είναι εκεί, αλλά ο ΛεΜπρον Τζέιμς είχε ένα μήνυμα αγάπης και στήριξης για τον Κρις Μπος, που πλέον η φανέλα με τον αριθμό «1» κοσμεί την οροφή του American Airlines Arena.

«Συγχαρητήρια. Δεν θα είχα κερδίσει τα Πρωταθλήματα στο Μαϊάμι χωρίς εσένα. Όλα όσα έκανε για την ομάδα όσα χρόνια ήταν εκεί, είναι ο ορισμός του επαγγελματισμού. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν εκεί, αλλά το είδα και θα κάνω ότι πρέπει για δείξω την υποστήριξη μου και την αγάπη μου».

"I don't win my championships in Miami without you."

LeBron pays tribute to Chris Bosh as the @MiamiHEAT get set to retire his No. 1 jersey. #ThankYouChr1s (via @NBA) pic.twitter.com/Fyq2cQRUcK

— NBA TV (@NBATV) 26 Μαρτίου 2019