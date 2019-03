Ο Ρίβερς την «είπε» στον Μπάρκλεϊ και άνοιξαν σαμπάνιες οι Κλίπερς (vid)

Στο Λος Άντζελες τους Λέικερς περίμεναν στα playoffs, τους Κλίπερς θα δουν.

Η χθεσινή νίκη τους επί των Τίμπεργουλβς σφράγισε την παρουσία τους στην post season και είπαν να το γιορτάσουν στα αποδυτήρια.

Ο Ντοκ Ρίβερς μπήκε στα αποδυτήρια και είπε, «το ESPN είχε προβλέψει για μας 33 νίκες, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ είχε προβλέψει για μας 33 νίκες, στο ας Βέγκας είχαν προβλέψει για μας 33 νίκες. Είμαστε στα playoffs παιδιά».

Εν συνεχεία πάσαρε μία σαμπάνια στον Ντανίλο Γκαλινάρι και το πάρτι ξεκίνησε.

This is the start. pic.twitter.com/k1251e8jtx

— - LA Clippers (@LAClippers) 27 Μαρτίου 2019