Δεν πάει καθόλου καλά η σεζόν για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς όχι μόνο έχασε τα playoffs, αλλά κόντρα στους Ουίζαρντς έχασε το δρόμο προς το καλάθι.

Ο ηγέτης των Λέικερς έκανε airball σε βολή, κάτι που σίγουρα δεν μας έχει συνηθίσει.

Δείτε την αστοχία του

"Is there a draft in the building?"#Shaqtin pic.twitter.com/SCzDqtECtf

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 27 Μαρτίου 2019