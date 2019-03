Οι Μπακς νίκησαν τους Ρόκετς και έτσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... καθάρισε για 2η φορά φέτος τον Χάρντεν.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 τάπα και 1 κλέψιμο, βοηθώντας το Μιλγουόκι να φτάσει στη νίκη.

Συνεχίζει να κερδίζει πόντους για το βραβείο του MVP.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

The MVP put up MVP numbers and got the W:

19 PTS | 14 REB | 4 AST #FearTheDeer pic.twitter.com/zBbZEVtaEc

