Υπόκλιση στον Μπος: Οι Χιτ απέσυραν τη φανέλα του! (vids)

Πλέον η 26η Μάρτη είναι ημέρα αφιερωμένη στον Κρις Μπος για το Μαϊάμι, δείχνοντας πως δεν ξεχνούν τα όσα πρόσφερε στην πόλη.

Στη συνέχεια είδε τη φανέλα του να ανεβαίνει στην κορυφή του American Airlines Arena, αφού οι Χιτ απέσυραν τη φανέλα του και οι φίλαθλοι της ομάδας τον αποθέωσαν σε μια ξεχωριστή στιγμή

«Βρήκε τη θέση τους στις καρδιές μας, και μαζί στην οροφή του γηπέδου» ανέφερε δημοσιογράφος της περιοχής, ενώ ο Πατ Ράιλι ανέφερε: «Καλωσορίζω τον Κρις Μπος για πάντα, ως έναν άνθρωπο των Μαϊάμι Χιτ».

Aπό την πλευρά του ο κάτοχος 2 πρωταθλημάτων με τους Χιτ, ανέφερε με πολύ χιουμορ: «Δυστυχώς για αυτόν (Ράιλι) είχε το νούμερο 5 του draft κι εγώ μπήκα στο νούμερο 4. Για το λόγο αυτόν πήρε... εκείνο το παιδί, τον Ντουέιν Ουέιντ».

Δείτε τη στιγμή που η φανέλα του ανεβαίνει ψηλά στην οροφή

It’s official! @ChrisBosh’s #1 jersey will live in the rafters forever. CB becomes just the 4th Miami HEAT player to have this honor. pic.twitter.com/A2kroMNMjE

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 27 Μαρτίου 2019