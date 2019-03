Οι προσευχές του ΝΒΑ για τον Νούρκιτς! (pics)

Σοκαριστικός τραυματισμός για τον άτυχο Γιουσούφ Νούρκιτς. Ο Βόσνιος έπεσε άτσαλα στο παρκέ στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ στη δεύτερη παράταση του ματς με τους Νετς και διέλυσε το αριστερό του πόδι. Αποχώρησε με φορείο, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και άπαντες είναι ακόμα μουδιασμένοι από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του άτυχου παίκτη.

Στο άκουσμα της είδησης και ειδικά στην θέα του σοκαριστικού βίντεο όλος ο κόσμος του ΝΒΑ είναι σοκαρισμένος και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στείλει τις πιο θερμές ευχές του για γρήγορη ανάρρωση και δύναμη στον άτυχο παίκτη.

