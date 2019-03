Σοκαριστικός τραυματισμός για Νούρκιτς, διέλυσε το πόδι του! (pic & vids)

Σοκαριστικός τραυματισμός για τον άτυχο Γιουσούφ Νούρκιτς.

Ο Βόσνιος έπεσε άτσαλα στο παρκέ στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ στη δεύτερη παράταση του ματς με τους Νετς και διέλυσε το αριστερό του πόδι. Αποχώρησε με φορείο, με τον κόσμο να τον αποθεώνει

Οι σκηνές είναι πολύ σκληρές. Πλέον όλοι περιμένουν να δουν τις εξετάσεις, όμως τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά.

Μείνε δυνατός Γιουσούφ και γύρνα δυνατότερος στα παρκέ παιχταρά

Jusuf Nurkic was taken off the court on a stretcher after suffering a lower-leg injury in double OT against the Nets. pic.twitter.com/WjMZeQu2Uq

— SportsCenter (@SportsCenter) 26 Μαρτίου 2019