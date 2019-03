Ο rookie γκαρντ των Χοκς μέτρησε 25.3 πόντους, 11.3 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα για την Ατλάντα που είχε ρεκόρ 2-1.

Από την άλλη πλευρά, ο «Μούσιας» είχε απολογισμό 44.3 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ μ.ό. στο 3-1 των Ρόκετς.

The #NBA Players of the Week for Week 23's action!

East: @TheTraeYoung of the @ATLHawks

West: @JHarden13 of the @HoustonRockets pic.twitter.com/o5vSmsuDcU

— NBA (@NBA) 25 Μαρτίου 2019