Συνεχίζουν να παλεύουν για να μπουν στα playoffs οι Μάτζικ.

Η ομάδα του Ορλάντο.. σκόρπισε με 119-98 τους Σίξερς και ανέβηκε στο 36-38, την ώρα που οι 8οι Χιτ βρίσκονται στο 36-37.

Για τους νικητές που δεν τα... παρατάνε με τίποτα, ο Βούτσεβιτς μέτρησε 28 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Φουρνιέ είχε 24.

Στον αντίποδα ο Εμπίντ είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Nikola Vucevic (28 PTS) and Evan Fournier (24 PTS) power the @OrlandoMagic to their 5th-straight win! #PureMagic pic.twitter.com/J9vZg3d5BA

— NBA (@NBA) 26 Μαρτίου 2019