Το buzzer beater της χρονιάς μέσα από το γήπεδο και η... φοβερή αντίδραση του άπιστου Κέμπα! (vids)

Φυσικά μετά το τέλος του αγώνα στο Τορόντο άρχισαν να κυκλοφορούν πολλά βίντεο από το σουτ του Λαμπ εκ των οποίων πολλά από αυτά μέσα από το γήπεδο.

Μπορείτε να δείτε τα όσα συνέβησαν στο παρκέ και τα όσα επακολούθησαν, ενώ εστιάστε στον Κέμπα Ουόκερ. Ο ηγέτης των Χόρνετς δεν πίστευε ότι ευστοχούσε ο Λαμπ, μέχρι που έμεινε με τα χέρια στο κεφάλι, αποσβολωμένος για το μεγάλο σουτ του συμπαίκτη του.

Kemba had NO faith in Jeremy Lamb hitting that.

(: @Marnsantana) pic.twitter.com/YFg2dNKW1F

— theScore (@theScore) 25 Μαρτίου 2019