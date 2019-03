Ο Τζέισον Κιντ πιθανός προπονητής των Λέικερς

Παρά την παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η σεζόν για τους Λέικερς κρίνεται αποτυχημένη αφού δεν κατάφεραν να μπουν στα playoffs.

Η θέση του Λουκ Ουόλτον είναι επισφαλής και σύμφωνα με τον Βονιαρόφσκι, ο Τζέισον Κιντ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να τον αντικαταστήσει.

Kidd will be among the serious candidates for the Lakers coaching job if Luke Walton is dismissed, league sources tell ESPN. That’s expected to give Kidd some pause on pursuing the Cal opening now. https://t.co/mm1SHCcVNJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 Μαρτίου 2019