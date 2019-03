Ακόμα και σενάριο να έγραφε ο Λαμπ για ταινία επιστημονικής φαντασίας τέτοιος φινάλε δεν θα είναι σκεφτεί.

Με την ομάδα του να χάνει από τους Ράπτορς με 114-112 μέσα στο Τορόντο και να απομένουν δευτερόλεπτα για το φινάλε, πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο, ευστόχησε και χάρισε στους Χόρνετς την πιο τρελή νίκη της χρονιάς με 115-114.

Ετσι, οι Τορόντο Ράπτορς έπεσαν στο 51-23 κι η ομάδα της Σάρλοτ είναι πλέον στο 34-39.

Jeremy Lamb with the #TissotBuzzerBeater from beyond half-court to win it for the @hornets! #ThisIsYourTime #Hornets30 pic.twitter.com/goZ6kovskn

— NBA (@NBA) March 25, 2019