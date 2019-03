Nτόντσιτς: 2ος σε triple double στην ιστορία πριν κλείσει τα 21! (vid)

Συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο παίκτης των Μάβερικς έκανε... όργια κόντρα στους Ουόριορς (23 πόντοι, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ), φτάνοντας τα 6 triple double στο ΝΒΑ.

Έτσι πέρασε στη 2η θέση της λίστας με τα περισσότερα triple double για παίκτες που δεν έκλεισαν τα 21 τους χρόνια.

Στην κορυφή εξακολουθεί να βρίσκεται ο τεράστιος Μάτζικ Τζόνσον.

After recording his 6th triple-double in tonight's win, @luka7doncic has the second-most triple-doubles in @NBAHistory before turning 21 years old (Magic Johnson)! #NBARooks #MFFL pic.twitter.com/rUHwZfEnS3

— NBA Draft (@NBADraft) 24 Μαρτίου 2019