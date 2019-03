Ντουράντ: «Πότε θα έλθω στους Νικς; Ποτέ»! (vid)

Ο Ντουράντ είναι το κορυφαίο όνομα που θα βγει το προσεχές καλοκαίρι στην αφορά της free agency και σε πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν θα αποφασίσει σύμφωνα με το legacy.

«Πως θα μπορέσω να γίνω καλύτερος παίκτης; Θα μπορέσει το συγκεκριμένο περιβάλλον να με βοηθήσει να γίνω καλύτερος παίκτης; Θα μάθω και άλλα πράγματα; Θα συνεχίζω να διασκεδάζω, όντας ένας μαθητής του παιχνιδιού;» είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο NBC Sports.

Αμερικανικά δημοσιεύματα εμπλέκουν το όνομα του KD με τους Νικς, κάτι που συμβαίνει και για τον Καϊρί Ίρβινγκ. Ο ίδιος, όμως όταν ρωτήθηκε από φιλάθλους πότε θα παίξει στους Νικς, απάντησε χαμογελώντας «ποτέ»!

Someone asked Kevin Durant when he’s coming to the Knicks

KD, smiling: “Never.” pic.twitter.com/56N8uVxrzb

— Kristian Winfield (@Krisplashed) 22 Μαρτίου 2019