Οι Χοκς χρειάστηκαν τη λόμπα του Τρέι Γιανγκ στην τελευταία επίθεση του ματς με τους Σίξερς για να πάρουν τη νίκη με 129-127. Ο ηγέτης των «γερακιών» νίκησε τον Μπάτλερ και χάρισε στην ομάδα του μια τεράστια νίκη.

Για τους Σίξερς, ο Εμπίντ είχε 27 πόντους, ο Σίμονς 21 κι ο Μπάτλερ 25. Όμως κι οι τρεις πληγώθηκαν από τον Γιανγκ.

Για τους Χοκς, ο Γιανγκ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 32 πόντους, ο Πρινς είχε 23 πόντους κι ο Λεν 14.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-41,40-27,26-32,29-27

slow motion for you.



ice in his veins. pic.twitter.com/DWUuO3Zpjl

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 24, 2019