Χάρντεν: Η νέα του 60άρα τον έβαλε δίπλα σε Μπράιντ, Τζόρνταν και Τσάμπερλεϊν! (pic & vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Σπερς και έβαλε 61 πόντους, γράφοντας ιστορία. Με αυτή του την επίδοση, έγραψε ιστορία, αφού μαζί με τους Μπράιντ, Τζόρνταν και Τσάμπερλεϊν είναι οι μοναδικοί παίκτες που έχουν καταφέρει να πετύχουν πάνω από 60 πόντους, παραπάνω από μια φορά σε μια σεζόν.

What a ridiculous stretch from James Harden to close out the game pic.twitter.com/8A4PFUpwCK

Tying his career-high & @HoustonRockets franchise record 61 PTS... @JHarden13 joins Wilt Chamberlain, Kobe Bryant and Michael Jordan as the only four players in @NBAHistory to record multiple 60-point games in a single season. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/22nAwIZXFV

