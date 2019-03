Αντετοκούνμπο για Ουέιντ: «Θα έχω να το λέω στα παιδιά μου...» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στους Μπακς, η ομάδα του επέστρεψε στις νίκες, ενώ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει φανέλες με τον Ουέιντ. Ο «Greek Freak» μίλησε για το πόσο μεγάλη τιμή είναι για εκείνον, ενώ σχολίασε και τον τραυματισμό του.

«Ήταν μεγάλη στιγμή για εμένα. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω λίγο μαζί του, να τον ευχαριστήσω για όσα έκανε για το παιχνίδι... είναι Hall of Famer, τρεις φορές Πρωταθλητής, ένας από τους καλύτερους που έπαιξε το παιχνίδι. Ανταλλάξαμε φανέλες, θα θυμάμαι για πάντα αυτές τις στιγμές, είναι ιστορίες που μπορείς να λες στα παιδιά σου.»

«Όταν χτυπάς δύο συνεχόμενες φορές ο πόνος είναι λίγο περισσότερος, αλλά είμαι καλά, δεν νιώθω πόνο. Δεν ήθελα να χάσω τρία παιχνίδια στην σειρά, δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά ήμουν πολύ κοντά στο 100% πριν από το παιχνίδι».

Κλείνοντας, σε ερώτηση για τη θέση των Μπακς και την πρωτιά στην Central Division, ο Γιάννης σχολίασε ότι απέχει από τα social, αλλά χαρούμενος άνοιξε την ζακέτα του και έδειξε την μπλούζα του στους δημοσιογράφους.

“Big moment for me. Had the chance to talk to him and thank him for everything he did for the game. One of the best players to play the game."@Giannis_An34 on the jersey exchange with @DwyaneWade: pic.twitter.com/KiYIcyOhyN

